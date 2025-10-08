POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr am Dreescher Markt in

Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

männlichen Personen.

Bei der Auseinandersetzung wurde eine Person leicht verletzt und mit

einem Rettungswagen ins Schweriner Klinikum gebracht.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort gefasst und vorläufig festgenommen.

Die Maßnahmen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Derzeit werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung geführt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell