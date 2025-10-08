POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin

Nr.6133960  | 08.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr am Dreescher Markt in
Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei
männlichen Personen.
Bei der Auseinandersetzung wurde eine Person leicht verletzt und mit
einem Rettungswagen ins Schweriner Klinikum gebracht.
Der Tatverdächtige wurde vor Ort gefasst und vorläufig festgenommen.
Die Maßnahmen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.
Derzeit werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen
Körperverletzung geführt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

