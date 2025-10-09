POL-HRO: Vermisste 16-Jährige in Schwerin wohlbehalten zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Schwerin (ots) -
Die seit dem 07.10.2025 gegen 19:00 Uhr aus einer Wohngruppe in der
Schweriner Schelfstadt abgängige 16-Jährige ist wohlbehalten an
dieser zurückgekehrt.
Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/rrubu
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen
Daten.
