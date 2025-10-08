POL-NB: Brennender Pkw auf der B 111

Nr.6133876  | 08.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Wolgast (Jagdkrug) (ots) -

Am heutigen Nachmittag, 08.10.2025, geriet gegen 14:00 Uhr auf der B 111, Höhe Jagdkrug, ein Pkw Opel in Brand. Die 28-jährige deutsche Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin bemerkten den ausbrechenden Brand während der Fahrt jedoch noch rechtzeitig, sodass sie sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten konnten.
Das Fahrzeug brannte voll aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.
Die B 111 war für circa eine Stunde vollgesperrt.

