POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 - Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Mittwoch, 08.10.2025, befuhr gegen 09:00 Uhr ein Pkw Mercedes die B 111 aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Kurz hinter der Ortschaft Pritzier habe der 43-jährige deutsch-syrische Fahrer des Mercedes einen roten Pkw überholen wollen. Als der Mercedesfahrer auf der Höhe des Pkw war, sei dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen ausgeschert. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden sei der Mercedesfahrer ausgewichen und in weiterer Folge mit der Leitplanke kollidiert. Der rote Pkw habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.



Der Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem roten Pkw oder dessen Fahrzeugführer machen können. Falls Sie Beobachtungen gemacht haben oder Angaben machen können, werden Sie gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, in jeder

anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



