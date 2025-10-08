POL-HRO: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Radfahrer - 67-Jähriger schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ludwigslust ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 64-jähriger Autofahrer gegen 15:50 Uhr mit seinem Pkw rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Klenower Straße und übersah dabei einen vorbeifahrenden Radfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 67-jährige Fahrradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Knie. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Gegen den 64-jährigen Deutschen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell