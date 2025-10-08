POL-HRO: Zwei Personen bei Wohnungsbrand in Rostock verletzt

Rostock (ots) -



Nach einem Wohnungsbrand am heutigen Vormittag im Rostocker Stadtteil Dierkow hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 10:30 Uhr bemerkten Zeugen, wie aus einer Wohnung im Kurt-Schumacher-Ring schwarzer Rauch drang und informierten die Einsatzkräfte.



Die mit mehreren Löschzügen ausgerückte Berufsfeuerwehr Rostock brachte den Brand, der nach ersten Erkenntnissen im Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen war, unter Kontrolle und verhinderte das Ausbreiten der Flammen auf andere Teile des Mehrfamilienhauses.



Der 59-jährige Wohnungsinhaber konnte von einer aufmerksamen Zeugin rechtzeitig in seiner Wohnung angetroffen und in Sicherheit gebracht werden. Sowohl der Mann als auch die Zeugin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht.



Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Die beiden benannten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



