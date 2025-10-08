POL-HRO: Randalierer in Ludwigslust in Gewahrsam genommen

Ludwigslust (ots) -



In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei in Ludwigslust einen 35-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem dieser im Stadtgebiet randaliert hatte. Gegen 2:30 Uhr trat der Mann mehrfach gegen die automatische Schiebetür eines Supermarktes in der Breiten Straße. Kurze Zeit später beobachtete ein Zeuge, wie derselbe Mann in der Nähe des Krankenhauses eine Schranke abriss und beschädigte. Die alarmierten Polizeikräfte trafen den 35-jährigen Deutschen wenig später an und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann war aggressiv und offensichtlich alkoholisiert. Er ist der Polizei bereits aus früheren Einsätzen im Stadtgebiet bekannt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell