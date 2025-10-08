POL-HRO: Schwerverletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Pampow

Details anzeigen Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß auf der K62 nicht mehr fahrbereit. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß auf der K62 nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Verkehrsunfall auf der K62 in Pampow ist am Dienstagnachmittag eine 43-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.



Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Paketzulieferer die Stralendorfer Straße aus Pampow kommend, als er mit seinem VW-Transporter beim Abbiegen in eine Grundstücksauffahrt mit dem im Gegenverkehr befindlichen Skoda kollidierte. Dabei wurde die Fahrerin des Skodas schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit Armverletzungen und Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule ins Krankenhaus nach Schwerin. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



