POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 16-jähriger aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Schwerin. Zuletzt wurde die Vermisste gesehen, als sie am 07.10.2025 gegen 19:00 Uhr die Wohngruppe in der Schelfstadt verließ.



Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fcld.ly/2025-10-08vermisst_sn



Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bislang nicht angetroffen werden.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- 164 cm groß

- Schlank

- blondes, gewelltes Haar

- trägt eine Brille und

- ist mit einer braunen Lederjacke mit schwarzem Adidas-Schriftzug

auf weißem Grund an beiden Ärmeln bekleidet



Wer die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell