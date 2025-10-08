Vermisstenfahndung nach 16-jähriger aus Schwerin

Details anzeigen Vermisst: 16-Jähriges Mädchen aus Schwerin Vermisst: 16-Jähriges Mädchen aus Schwerin

Die Polizei sucht derzeit nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Schwerin. Zuletzt wurde die Vermisste gesehen, als sie am 07.10.2025 gegen 19:00 Uhr die Wohngruppe in der Schelfstadt verließ.

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bislang nicht angetroffen werden.

Die Vermisste, Thea Auguste Bergmann, wird wie folgt beschrieben:

164 cm groß

Schlank

blondes, gewelltes Haar

trägt eine Brille und

ist mit einer braunen Lederjacke mit schwarzem Adidas-Schriftzug auf weißem Grund an beiden Ärmeln bekleidet

Wer die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.