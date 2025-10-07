POL-HRO: Raubstraftat in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Dienstagabend kam es in Güstrow auf dem Platz der Freiheit zu

einer Raubstraftat.

Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer

Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, welche sich im

Eingangsbereich eines Supermarktes aufhielten.

Kurz vor dem Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung entfernte sich

eine der handelnden Personen, konnte aber vor dem Supermarkt auf dem

dortigen Parkplatz festgestellt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich diese beiden Personen. Im

Vorwege der körperlichen Auseinandersetzung kam es zwischen dem

33-jährigen Russisch/Deutschen und dem 35-jährigen Deutschen bereits

zu verbalen Übergriffen. In der weiteren Folge griff der 33-Jährige

den Geschädigten an, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entriss

ihm die getragene Halskette und entfernte sich mit dieser.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Halskette und

ein mitgeführter Teleskopschlagstock festgestellt werden.

Beide männliche Personen waren alkoholisiert und sind in der

Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren

Raubes.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



