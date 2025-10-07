POL-HRO: Raubstraftat in Güstrow
Güstrow (ots) -
Am Dienstagabend kam es in Güstrow auf dem Platz der Freiheit zu
einer Raubstraftat.
Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer
Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, welche sich im
Eingangsbereich eines Supermarktes aufhielten.
Kurz vor dem Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung entfernte sich
eine der handelnden Personen, konnte aber vor dem Supermarkt auf dem
dortigen Parkplatz festgestellt werden.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich diese beiden Personen. Im
Vorwege der körperlichen Auseinandersetzung kam es zwischen dem
33-jährigen Russisch/Deutschen und dem 35-jährigen Deutschen bereits
zu verbalen Übergriffen. In der weiteren Folge griff der 33-Jährige
den Geschädigten an, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entriss
ihm die getragene Halskette und entfernte sich mit dieser.
Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Halskette und
ein mitgeführter Teleskopschlagstock festgestellt werden.
Beide männliche Personen waren alkoholisiert und sind in der
Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.
Der 33-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren
Raubes.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell