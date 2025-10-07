POL-NB: Gartengeräte und Motorsägen im Visier von Dieben

Ribnitz-Damgarten/Grimmen (ots) -



Der Polizei in Ribnitz-Damgarten und Grimmen wurden am gestrigen Montag (06. Oktober 2025) verschiedene Einbruchsdiebstähle gemeldet.



In der Zeit vom 02. Oktober 2025, 15 Uhr, bis zum 06. Oktober 2025, 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen auf dem Friedhof in Marlow ein. Sie entwendeten Gartengeräte und eine Motorsäge im Gesamtwert von etwa 2.500,00 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde auf dem Parkplatz Vogelpark in Marlow ein Radlader verschlossen abgestellt. Am Montag, dem 06. Oktober 2025, wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter die beiden Frontlampen (Scheinwerfer mit Blinklicht) aus dem Radlader demontiert und entwendet hatten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500,00 Euro.



Der Polizei in Grimmen wurde am Montag, dem 06. Oktober 2025, ebenfalls ein Einbruchsdiebstahl gemeldet. Offenbar verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 03. Oktober 2025, 16 Uhr, bis zum 06. Oktober, 11 Uhr, unberechtigt Zugang zu einem Gebäude in der Hauptstraße in Kreutzmannshagen. Augenscheinlich entwendeten sie hierbei Werkzeuge (Motorsägen, Schweißgeräte) und Musikinstrumente (Bassgitarre, Gitarre, Becken vom Schlagzeug) von vierstelligem Wert.



In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten (Telefon: 03821 8750) oder Grimmen (Telefon: 038326 570), über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



