POL-HRO: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´: Jeder vierte Kontrollierte hat Vorfahrt missachtet

Rostock/Neubrandenburg (ots) -



Seit Monatsbeginn kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu den aktuellen Schwerpunkten Vorfahrt/ Vorrang und Ablenkung.

(Bezug PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6129745)



In den beiden Polizeipräsidien wurden landesweit zum Auftakt der Kontrollen insgesamt fast 800 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 189 Vorfahrts-/ Vorrangverstöße festgestellt. Damit hat ca. jeder vierte Kontrollierte die Vorfahrt missachtet.



Von den 100 eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden 83 weitere Verstöße geahndet, u.a. wegen Handynutzung am Steuer, Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss sowie Überholverstößen.



Die themenorientierten Verkehrskontrollen werden den gesamten Monat Oktober über fortgesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Yvonne Hanske

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell