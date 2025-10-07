POL-NB: Unbekannte beschädigen E-Ladesäulen, Zeugen gesucht

Stralsund (ots) -



Der Stralsunder Polizei wurden gleich zwei Kabeldiebstähle von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gemeldet.



In der Zeit vom 22. September 2025 bis zum 03. Oktober 2025 schnitten bislang unbekannte Täter augenscheinlich acht Ladekabel von den Ladesäulen in der Stralsunder Rostocker Chausee ab.



Am Donnerstag, dem 02. Oktober 2025, zwischen 03:30 und 04:30 Uhr, wurden insgesamt sechs Ladekabel an Schnellladesäulen in Stralsund Andershof, Brandshäger Straße, abgeschnitten und entwendet.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Kabeldiebstählen machen können, sich bei der Polizei in Stralsund unter Telefon 03831 28900, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



