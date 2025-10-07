POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Diebstahl eines Motorrades in Güstrow

Foto des entwendeten Motorrades Details anzeigen
Foto des entwendeten Motorrades
Foto des entwendeten Motorrades
Foto des entwendeten Motorrades
Nr.6132357  | 07.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Motorrad des Herstellers Betamotor in der Straße Lange Stege in Güstrow entwendet haben.
Gegen 15:00 Uhr des 06.10.2025 informierte der 16-jährige Eigentümer die Polizei über den Vorfall. Der Geschädigte hätte er das Fahrzeug zuletzt gegen 06:00 Uhr vor einem örtlichen Mehrfamilienhaus gesehen. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit etwa 5.000 Euro angegeben.

Der Polizei liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu dem oder den möglichen Tätern vor. Aus diesem Grund werden potentielle Zeugen gesucht, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843-2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern