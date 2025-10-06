POL-NB: Brand in einer Rehaklinik im Ostseebad Prerow (LK V-R)

Prerow (ots) -



Am 06.10.2025 gegen 18:45 Uhr wird durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen der Brand in einem Patientenzimmer in einer Rehaklinik im Ostseebad Prerow mitgeteilt.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Prerow und Zingst konnte der Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Barth gelöscht werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es vermutlich auf Grund des unsachgemäßen Gebrauchs eines elektrischen Gerätes zu einem Brand im Zimmer eines 80-jährigen deutschen Patienten, welcher zum Zeitpunkt des Brandes jedoch nicht anwesend war. Daraufhin erfolgte die kurzzeitige Evakuierung von 233 Personen aus der Klinik, welche jedoch zeitnah wieder in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Personen wurden nicht verletzt. Das betroffene Zimmer ist derzeit nicht bewohnbar, so dass der Bewohner innerhalb der Klinik in einem anderen Zimmer untergebracht wurde. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen am Brandort wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden durch den Kriminaldauerdienst Stralsund übernommen, welcher am Vormittag des 07.10.2025 durch einen beauftragten Brandursachenermittler unterstützt wird.



