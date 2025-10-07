POL-NB: Brand in einem Patientenzimmer im Klinikum Röbel (LK MSE)

Röbel (ots) -



Am 06.10.2025 gegen 19:50 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte die Information über eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Klinikum Röbel. Vor Ort konnte der Brand in einem Patientenzimmer festgestellt werden, wobei sich keine Personen in der Räumlichkeit aufhielten. Daraufhin erfolgte umgehend die Brandbekämpfung durch die freiwilligen Feuerwehren Röbel, Sietow und Gotthun, welche mit insgesamt 36 Kameraden im Einsatz waren. Weiterhin wurden 15 Patienten von der betroffenen Station evakuiert. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden durch bislang unbekannte Täter Teile des Mobiliars in Brand gesetzt, wodurch das Zimmer so stark beschädigt wurde, dass es derzeit unbewohnbar ist. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die evakuierten Patienten konnten nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wieder zurück in das Objekt.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam am Brandort zur Spurensuche- und Sicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.



