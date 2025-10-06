POL-NB: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß mit Schwarzwild bei Torgelow (LK V-G)

Torgelow (LK V-G) (ots) -



Am Montag den 06.10.2025 gegen 15:50 Uhr befuhr der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Tiguan die L321 aus Torgelow in Richtung Heinrichsruh, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision zwischen dem VW und dem Tier. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit des Fahrzeugführers geborgen. Das Wildschwein erlag vor Ort seinen Verletzungen und wurde durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten übernommen. Personen wurden nicht verletzt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell