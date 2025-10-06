POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand eines Wohnhauses in Schwerin

Schwerin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es in Schwerin-Neumühle zu einem Brand an einem Wohnhaus. Personen wurden hierbei nicht verletzt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 05:00 Uhr ein Anbau einer Doppelhaushälfte in der Langen Reihe aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Bewohner beider Haushälften konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.



Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Das Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar.



Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass das Feuer im Bereich einer dort abgestellten Mülltonne ausgebrochen sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.



