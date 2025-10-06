POL-HRO: Geländewagen aus Grabow gestohlen

Grabow (ots) -



Bereits in der Nacht zu Donnerstag wurde durch unbekannte Täter in Grabow ein Geländewagen gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das Fahrzeug vor dem Grundstück in der Straße "Weg hinter der Binnung" am Straßenrand gestanden. In der Zeit von 21:00 Uhr bis 06:50 Uhr soll der weiße Ford Ranger des 44-jährigen Geschädigten entwendet worden sein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.



Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des 9 Jahre alten Fahrzeuges nimmt die Polizei in Ludwiglust (Tel. 03874-4110) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell