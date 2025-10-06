POL-NB: Das Polizeizentrum Anklam ist am Dienstag, den 07.10.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar.

Anklam (ots) -



Wegen planmäßiger Wartungsarbeiten ist das Polizeizentrum Anklam am Dienstag, den 07.10.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr telefonisch über das Festnetz nicht erreichbar.

Betroffen sind die Kriminalpolizeiinspektion Anklam und die Polizeiinspektion Anklam einschließlich des Kriminalkommissariats Anklam, der Pressestelle und des Polizeihauptreviers Anklam.

Im Hinblick auf die eingeschränkte Erreichbarkeit des Polizeihauptreviers Anklam wird darauf hingewiesen, in dringenden Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell