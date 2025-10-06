POL-HRO: Polizei Sanitz stellt zwei Graffiti-Sprayer in Graal-Müritz

Graal-Müritz (Landkreis Rostock) (ots) -



Polizeibeamten aus Sanitz ist es Dank eines aufmerksamen Zeugenhinweises gelungen, zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu stellen. Gegen 00:20 Uhr bemerkte der Hinweisgeber, wie die Tatverdächtigen einen Lebensmittelmarkt im Bereich der örtlichen Bahnhofstraße besprühten. Trotz des Fluchtversuchs konnten die sofort eingesetzten Beamten beide Tatverdächtige im Nahbereich festsetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung der 16- bzw. 17-jährigen Deutschen wurden mehrere mögliche Beweismittel (u.a. Spraydosen, Permanentmarker) beschlagnahmt. Abseits der Fassade des Lebensmittelmarktes hätten die beiden Minderjährigen zudem zwei Bushaltestellen und eine Werbetafel durch Graffiti beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung mit mehreren Tausend beziffert. Das wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei Sanitz.



