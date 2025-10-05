POL-HRO: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Nr.6131375  | 05.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am 05.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Schwerin im Bereich
Schelfstadt ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein
69-jähriger Fahrzeugführer hat das Bremspedal mit dem Gaspedal
verwechselt und fuhr in der Folge gegen drei stehende PKW. Im
weiteren Verlauf fuhr er dann durch einen Zaun, durch die dahinter
befindliche Hecke und kam auf dem dortigen Grundstück einer
Kindertagesstätte zum Stehen. Es wurden keine Personen verletzt, der
entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro.

Gordon Tiesler
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

