POL-HRO: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Am 05.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Schwerin im Bereich

Schelfstadt ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein

69-jähriger Fahrzeugführer hat das Bremspedal mit dem Gaspedal

verwechselt und fuhr in der Folge gegen drei stehende PKW. Im

weiteren Verlauf fuhr er dann durch einen Zaun, durch die dahinter

befindliche Hecke und kam auf dem dortigen Grundstück einer

Kindertagesstätte zum Stehen. Es wurden keine Personen verletzt, der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro.



Gordon Tiesler

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



