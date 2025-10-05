POL-NB: Einbruch in einen Container eines Autohauses in Anklam

Anklam (ots) -



Am 05.10.2025 gegen 11:50 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass er den Aufbruch eines Containers festgestellt hat. Der Container steht neben einem Autohaus in der Heinrich-Hertz-Straße in 17389 Anklam. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Anklam bestätigte sich der Sachverhalt. In der Nacht vom 04.10.2025 zum 05.10.2025 griffen unbekannte Täter drei Container des Autohauses an, in denen Kompletträder gelagert werden. Die Täter brachen die Container gewaltsam auf und entwendeten ein zur Zeit noch unbekannte Anzahl der Kompletträder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam kam und Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden geben sich telefonisch im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971-2510, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Jens Unmack EPHK

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell