POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 04.10.2025 ereignete sich um 21:17 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen

zwei Pkw auf der Kreuzung Friedrichstraße und der Straße der

Solidarität in 18507 Grimmen. Ursächlich für die Kollision beider

Fahrzeuge war die Missachtung der Vorfahrt durch den 46-jährigen

deutschen Fahrzeugführer eines Pkw Mazda. Bei dem Unfall wurde der

37-jährige deutsche Vorfahrtsberechtigte leicht verletzt und zur

weiteren Behandlung ins DRK-Krankenhaus nach Bartmannshagen

verbracht. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.



