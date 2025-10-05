POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich einer Veranstaltung in Neustrelitz
Neustrelitz (ots) -
Am heutigen Samstag (04.10.2025) kam es aufgrund einer geplanten
deutschlandweiten Veranstaltung einer Rockergruppierung zu einem
größeren Polizeieinsatz in Neustrelitz. Diese war keine Versammlung,
sondern fand als geschlossene Veranstaltung der Gruppierung statt.
Die Einsatzkräfte haben in diesem Zusammenhang den Fokus auf
verkehrssichernde Maßnahmen und die Kontrolle der Anreisenden gelegt.
Insgesamt konnten circa 640 Personen bei diesen Maßnahmen
festgestellt werden. Es waren etwa 150 Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte aus der Polizeiinspektion Neubrandenburg, den
Kriminalpolizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam, der
Bereitschaftspolizei sowie des Landeskriminalamts
Mecklenburg-Vorpommern, dem BKA und weiteren Bundesländern im
Einsatz. Der Polizeieinsatz verlief störungsfrei.
