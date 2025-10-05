POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich einer Veranstaltung in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am heutigen Samstag (04.10.2025) kam es aufgrund einer geplanten

deutschlandweiten Veranstaltung einer Rockergruppierung zu einem

größeren Polizeieinsatz in Neustrelitz. Diese war keine Versammlung,

sondern fand als geschlossene Veranstaltung der Gruppierung statt.

Die Einsatzkräfte haben in diesem Zusammenhang den Fokus auf

verkehrssichernde Maßnahmen und die Kontrolle der Anreisenden gelegt.

Insgesamt konnten circa 640 Personen bei diesen Maßnahmen

festgestellt werden. Es waren etwa 150 Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte aus der Polizeiinspektion Neubrandenburg, den

Kriminalpolizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam, der

Bereitschaftspolizei sowie des Landeskriminalamts

Mecklenburg-Vorpommern, dem BKA und weiteren Bundesländern im

Einsatz. Der Polizeieinsatz verlief störungsfrei.



Im Auftrag



Caroline Kohl

Pressesprecherin

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582-2040/41

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell