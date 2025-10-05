POL-NB: Brand von zwei Transportern eines Autohauses

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.10.2025, gegen 01:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der

Polizei Neubrandenburg der Brand eines Fahrzeuges gemeldet.

In 17033 Neubrandenburg gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei

Transporter in Brand, welche sich auf dem Gelände des Autohauses

Tannenkrug befanden.

Trotz der, in kürzester Zeit, eingeleiteten Löschmaßnahmen der

Berufsfeuerwehr Neubrandenburg brannten beide Feuerzeuge komplett

aus. Es waren 16 Kameraden mit sechs Fahrzeugen und einem RTW im

Einsatz.

Ein Pkw, welcher in unmittelbarer Nähe stand, wurde durch die

entstandene Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auf Grund des Verdachtes der

Brandstiftung aufgenommen und den Einsatz eines

Brandursachenermittlers angeregt.

Der Gesamtschaden wird vom Eigentümer, welcher verständigt wurde, auf

circa 62.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg

unter der Telefonnummer 0395 5582 5224, in jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



