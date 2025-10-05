POL-NB: Brand von zwei Transportern eines Autohauses

Nr.6131020  | 05.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Am 05.10.2025, gegen 01:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der
Polizei Neubrandenburg der Brand eines Fahrzeuges gemeldet.
In 17033 Neubrandenburg gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei
Transporter in Brand, welche sich auf dem Gelände des Autohauses
Tannenkrug befanden.
Trotz der, in kürzester Zeit, eingeleiteten Löschmaßnahmen der
Berufsfeuerwehr Neubrandenburg brannten beide Feuerzeuge komplett
aus. Es waren 16 Kameraden mit sechs Fahrzeugen und einem RTW im
Einsatz.
Ein Pkw, welcher in unmittelbarer Nähe stand, wurde durch die
entstandene Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auf Grund des Verdachtes der
Brandstiftung aufgenommen und den Einsatz eines
Brandursachenermittlers angeregt.
Der Gesamtschaden wird vom Eigentümer, welcher verständigt wurde, auf
circa 62.000 Euro geschätzt.
Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,
werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg
unter der Telefonnummer 0395 5582 5224, in jeder anderen
Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter
www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


