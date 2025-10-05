POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und mehreren verletzten Personen

Wolgast (ots)-



Am 04.10.2025 kam es um 10:17 Uhr auf der B111 kurz vor Wolgast zu einem schweren Verkehrsunfall.Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 68-jährige Fahrer eines PkwSkoda die B111 in Richtung Wolgast. Zwischen den Abfahrten nach Hohendorf und Groß Ernsthof geriet dieser aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zuerst seitlich mit einem Wohnmobil Fiat eines 73-jährigen Mannes, dann mit einem Pkw Seat einer 44-jährigen Fahrzeugführerin und mit einem Pkw VW eines 50-jährigen Fahrers. Zum Stillstand kam das unfallverursachende Fahrzeug erst durch einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw Seat einer 45-jährigen Frau, die noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre, ebenfalls im Fahrzeug befindlichen, Kinder im Alter von 16, 14 und 12Jahren wurde teilweise schwerverletzt in umliegenden Krankenhäusern versorgt.Der Unfallverursacher war nicht mehr ansprechbar und wurde ebenfalls mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.Alle Beteiligten sind im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.Die Fahrbahn wurde für die Dauer von circa vier Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft eingesetzt. Neben der Polizei waren weiterhin fünfRtw, ein Ktw, zwei Hubschrauber sowie insgesamt 80 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf, Zinnowitz, Ückeritz, Karlsburg, Zemitz und Züssow im Einsatz.Der entstandene Schaden wird auf circa 47.000,- Euro geschätzt.

Im Auftrag

Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg