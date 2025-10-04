POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Greifswald (ots) -



Am Nachmittag des 04.10.25 ereignete sich in der Bahnhofstraße, in

17489 Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem 49-jährigen

italienischen Fahrer eines Pkw Ford und einer Fußgängerin, der neben

Sach- auch Personenschaden zu beklagen hatte. Hierbei befuhr der

Kleinwagen die Bahnhofstraße aus Richtung Goethestraße in Richtung

des Kreisverkehrs Osnabrücker Straße. Zu diesem Zeitpunkt stand an

der Kreuzung Bahnhofstraße auf einer Verkehrsinsel eine 70-jährige

Greifswalderin, welche plötzlich die Fahrbahn betrat. Der Pkw konnte

den Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Die

Fußgängerin wurde hierbei schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich

verletzt und wurde im Uniklinikum Greifswald versorgt. Der

Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.



