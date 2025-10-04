POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und meherern verletzten Personen
Wolgast (ots) -
Am 04.10.2025 kam es um 10:17 Uhr auf der B111 kurz vor Wolgast zu
einem schweren Verkehrsunfall.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 68-jährige Fahrer eines Pkw
Skoda die B111 in Richtung Wolgast. Zwischen den Abfahrten nach
Hohendorf und Groß Ernsthof geriet dieser aus bisher ungeklärter
Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zuerst seitlich mit
einem Wohnmobil Fiat eines 73-jährigen Mannes, dann mit einem Pkw
Seat einer 44-jährigen Fahrzeugführerin und mit einem Pkw VW eines
50-jährigen Fahrers. Zum Stillstand kam das unfallverursachende
Fahrzeug erst durch einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw Seat einer
45-jährigen Frau, die noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre,
ebenfalls im Fahrzeug befindlichen, Kinder im Alter von 16, 14 und 12
Jahren wurde teilweise schwerverletzt in umliegenden Krankenhäusern
versorgt.
Der Unfallverursacher war nicht mehr ansprechbar und wurde ebenfalls
mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.
Alle Beteiligten sind im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.
Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und
mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Die Fahrbahn wurde für die Dauer von circa vier Stunden voll
gesperrt. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde auf Weisung der
Staatsanwaltschaft eingesetzt. Neben der Polizei waren weiterhin fünf
Rtw, ein Ktw, zwei Hubschrauber sowie insgesamt 80 Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf, Zinnowitz, Ückeritz,
Karlsburg, Zemitz und Züssow im Einsatz.
Der entstandene Schaden wird auf circa 47.000,- Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell