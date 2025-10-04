POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und meherern verletzten Personen

Wolgast (ots) -



Am 04.10.2025 kam es um 10:17 Uhr auf der B111 kurz vor Wolgast zu

einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 68-jährige Fahrer eines Pkw

Skoda die B111 in Richtung Wolgast. Zwischen den Abfahrten nach

Hohendorf und Groß Ernsthof geriet dieser aus bisher ungeklärter

Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zuerst seitlich mit

einem Wohnmobil Fiat eines 73-jährigen Mannes, dann mit einem Pkw

Seat einer 44-jährigen Fahrzeugführerin und mit einem Pkw VW eines

50-jährigen Fahrers. Zum Stillstand kam das unfallverursachende

Fahrzeug erst durch einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw Seat einer

45-jährigen Frau, die noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre,

ebenfalls im Fahrzeug befindlichen, Kinder im Alter von 16, 14 und 12

Jahren wurde teilweise schwerverletzt in umliegenden Krankenhäusern

versorgt.

Der Unfallverursacher war nicht mehr ansprechbar und wurde ebenfalls

mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Alle Beteiligten sind im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer von circa vier Stunden voll

gesperrt. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde auf Weisung der

Staatsanwaltschaft eingesetzt. Neben der Polizei waren weiterhin fünf

Rtw, ein Ktw, zwei Hubschrauber sowie insgesamt 80 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf, Zinnowitz, Ückeritz,

Karlsburg, Zemitz und Züssow im Einsatz.

Der entstandene Schaden wird auf circa 47.000,- Euro geschätzt.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell