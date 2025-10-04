POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer - Vollsperrung im Schleifmühlenweg

Nr.6130950  | 04.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am Freitag, dem 04.10.2025, kam es gegen 14:20 Uhr im
Schleifmühlenweg in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine
Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines
Pkw den Schleifmühlenweg in Richtung Innenstadt, als er aus bislang
ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der
Folge kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand
abgestellten Fahrzeugen und überschlug sich anschließend.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und
wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein
Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der
Schleifmühlenweg zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Der
entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro
geschätzt.

Die Polizei Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache
aufgenommen.

Chris Blankenburg
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Schwerin
Polizeihauptrevier Schwerin

