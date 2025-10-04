POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer - Vollsperrung im Schleifmühlenweg

Schwerin (ots) -



Am Freitag, dem 04.10.2025, kam es gegen 14:20 Uhr im

Schleifmühlenweg in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Person leicht verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines

Pkw den Schleifmühlenweg in Richtung Innenstadt, als er aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der

Folge kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand

abgestellten Fahrzeugen und überschlug sich anschließend.



Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und

wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der

Schleifmühlenweg zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Der

entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro

geschätzt.



Die Polizei Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.



Chris Blankenburg

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Schwerin

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell