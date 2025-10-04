POL-HRO: Verkehrsunfall mit Quad auf der K63 mit zwei verletzten Personen

Hagenow (ots) -



Am Freitag, dem 03. Oktober 2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf der

Kreisstraße 63 (K63) zwischen Klein Rogahn und Stralendorf zu einem

Verkehrsunfall mit einem Quad.



Ein 60-jähriger Mann befuhr die K63 aus Richtung Klein Rogahn kommend

in Fahrtrichtung Stralendorf. In einer Linkskurve verlor er aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug,

kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen

Leitpfosten. Das Quad kam anschließend im Straßengraben zum

Stillstand.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 53-jährige

Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden zur

medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell