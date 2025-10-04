POL-NB: Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Stralsund (ots) -



Am 03.10.2025, um 20:45 Uhr ereignete sich in der Stralsunder Straße,

in 18445 Schmedshagen bei Stralsund ein Verkehrsunfall. Ein

44-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw Ford Focus

beabsichtigte ein abbiegendes Gespann, aus einem Traktor mit zwei

Anhängern, zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw

steuerte der Unfallverursacher sein Fahrzeug nach rechts und

kollidierte an mehreren Stellen mit dem Traktor-Gespann. Der

entgegenkommende Pkw musste auf den Gehweg ausweichen. Keiner der

Beteiligten wurde verletzt, jedoch wies der Fahrer des Pkw eine

Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille und deutliche körperliche

Ausfallerscheinungen auf. Am Pkw des Unfallverursachers und an den

beiden Anhängern des Traktors entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

etwa 10.000 Euro. Der Pkw Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und

musste durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt, eine

Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell