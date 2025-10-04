POL-NB: Unfall unter dem Einfluss von Alkohol
Stralsund (ots) -
Am 03.10.2025, um 20:45 Uhr ereignete sich in der Stralsunder Straße,
in 18445 Schmedshagen bei Stralsund ein Verkehrsunfall. Ein
44-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw Ford Focus
beabsichtigte ein abbiegendes Gespann, aus einem Traktor mit zwei
Anhängern, zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw
steuerte der Unfallverursacher sein Fahrzeug nach rechts und
kollidierte an mehreren Stellen mit dem Traktor-Gespann. Der
entgegenkommende Pkw musste auf den Gehweg ausweichen. Keiner der
Beteiligten wurde verletzt, jedoch wies der Fahrer des Pkw eine
Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille und deutliche körperliche
Ausfallerscheinungen auf. Am Pkw des Unfallverursachers und an den
beiden Anhängern des Traktors entstand ein Gesamtschaden in Höhe von
etwa 10.000 Euro. Der Pkw Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und
musste durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen werden.
Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt, eine
Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.
