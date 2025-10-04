POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses
Gemeinde Boldekow (ots) -
Am 03.10.2025 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Brand eines Kellers in
einem Einfamilienhaus im Ortsteil Putzar der Gemeinde Boldekow
(Vorpommern-Greifswald). Das Feuer zerstörte den Kellerbereich des
Einfamilienhauses und Teile der darüber liegenden Wohnung wurden
durch die Rauchentwicklung beschädigt. Der Hausbewohner konnte das
Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Nach ersten
Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 150.000
Euro. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Ducherow, Zinzow,
Wusseken, Sarnow, Putzar und Boldekow mit insgesamt 34 Kameraden
eingesetzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und auf Weisung der
Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler für den Folgetag
angefordert. Bislang konnte durch die eingesetzten Kräfte keine
konkrete Brandursache ermittelt werden. Eine Brandstiftung kann
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Daher werden Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen
gemacht haben, gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Anklam unter
der Telefonnummer 039712512224, in jeder anderen Polizeidienststelle
oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu
melden.
Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
