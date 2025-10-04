POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Gemeinde Boldekow (ots) -



Am 03.10.2025 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Brand eines Kellers in

einem Einfamilienhaus im Ortsteil Putzar der Gemeinde Boldekow

(Vorpommern-Greifswald). Das Feuer zerstörte den Kellerbereich des

Einfamilienhauses und Teile der darüber liegenden Wohnung wurden

durch die Rauchentwicklung beschädigt. Der Hausbewohner konnte das

Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Nach ersten

Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 150.000

Euro. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Ducherow, Zinzow,

Wusseken, Sarnow, Putzar und Boldekow mit insgesamt 34 Kameraden

eingesetzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und auf Weisung der

Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler für den Folgetag

angefordert. Bislang konnte durch die eingesetzten Kräfte keine

konkrete Brandursache ermittelt werden. Eine Brandstiftung kann

ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Daher werden Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen

gemacht haben, gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Anklam unter

der Telefonnummer 039712512224, in jeder anderen Polizeidienststelle

oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



