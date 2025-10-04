POL-NB: Brand in einem Hotel
Zinnowitz (ots) -
Am 04.10.25, gegen 0:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle
Vorpommern-Greifswald ein Feuer in einem Hotel in Zinnowitz auf
Usedom gemeldet. Vermutlich geriet eine elektrische Mobilitätshilfe
auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Die Flammen sprangen
auf weitere Gegenstände des Zimmers über und entzündeten dies
letztendlich vollständig. Durch Rauchgas und Löschwasser wurden drei
weitere Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer des
Krankenfahrsuhls erlitt bei dem Versuch diesen zu löschen leichte
Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation, sodass er zur
ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankhaus verbracht wurde.
Insgesamt mussten 99 Erwachsene und 18 Kinder aus dem Hotel evakuiert
werden, welches sie nach zirka zwei Stunden wieder betreten konnten.
Die Gäste der drei unbewohnbaren Zimmer wurden anderweitig
untergebracht.
Es waren die Feuerwehren Zinnowitz und Trassenheide mit jeweils 13
Kameraden im Einsatz, sowie sieben Rettungskräfte. Der momentan
geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 100.000 Euro.
Der Kriminaldauerdienst begab sich zum Ereignisort, um die
Ermittlungen dort aufzunehmen.
