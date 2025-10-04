POL-NB: Brand in einem Hotel

Zinnowitz (ots) -



Am 04.10.25, gegen 0:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald ein Feuer in einem Hotel in Zinnowitz auf

Usedom gemeldet. Vermutlich geriet eine elektrische Mobilitätshilfe

auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Die Flammen sprangen

auf weitere Gegenstände des Zimmers über und entzündeten dies

letztendlich vollständig. Durch Rauchgas und Löschwasser wurden drei

weitere Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer des

Krankenfahrsuhls erlitt bei dem Versuch diesen zu löschen leichte

Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation, sodass er zur

ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankhaus verbracht wurde.

Insgesamt mussten 99 Erwachsene und 18 Kinder aus dem Hotel evakuiert

werden, welches sie nach zirka zwei Stunden wieder betreten konnten.

Die Gäste der drei unbewohnbaren Zimmer wurden anderweitig

untergebracht.

Es waren die Feuerwehren Zinnowitz und Trassenheide mit jeweils 13

Kameraden im Einsatz, sowie sieben Rettungskräfte. Der momentan

geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 100.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst begab sich zum Ereignisort, um die

Ermittlungen dort aufzunehmen.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell