POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zw. PKW und Motorrad mit 4 verletzten Personen

Wismar (ots) -



Am 03.10.2025 gegen 11 Uhr ereignete sich im Bereich Wismar Kreuzung

Landstraße 10 und Landstraße 104, Goldberg/Passee, ein schwerer

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Hierbei wurden

4 Personen verletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand beachtete der 73-jährige

Fahrzeugführer an der Kreuzung nicht den vorfahrtsberechtigen

63-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der

Fahrzeugführer und der Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Der

Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

verbracht, der Fahrzeugführer wurde ebenfalls ins Krankenhaus

verbracht. Zwei Insassen im PKW wurden leicht verletzt und

medizinisch versorgt. Es kam zu einer fast 4-stündigen Vollsperrung

und ein DEKRA-Sachverständiger war vor Ort. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.



Gordon Tiesler

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell