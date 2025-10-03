POL-HRO: Vermisster 66-jähriger Mann - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Krakow am See (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung vom 02.10.2025 zu dem 66-jährigen

vermissten Mann aus Krakow am See wird hiermit beendet.

siehe Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6130583



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



