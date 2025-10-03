POL-HRO: Vermisster 66-jähriger Mann - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Krakow am See (ots) -
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 02.10.2025 zu dem 66-jährigen
vermissten Mann aus Krakow am See wird hiermit beendet.
siehe Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6130583
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Gordon Tiesler
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
