POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 66-jährigen Mann

Seit dem heutigen Vormittag wird in Krakow am See ein 66-jähriger

Mann vermisst, welcher dringend medizinischer Hilfe bedarf. Weiteres

entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/1h9zw



