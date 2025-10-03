POL-NB: Vollbrand eines Garagenkomplexes

Pasewalk (ots) -



Am 03.10.2025 gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Pasewalk Kenntnis

von einem Brand in 17309 Rollwitz. Das Feuer brach in einem, zu

DDR-Zeiten erbauten, Garagenkomplex mit 12 Garageneinheiten aus. Der

komplette Garagenkomplex stand in Vollbrand. Die Freiwilligen

Feuerwehren aus Rollwitz, Pasewalk, Züsedom und Damerow waren mit

neun Fahrzeugen und ca. 61 Kameraden im Einsatz. Für die

Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B109, der

Ortsdurchfahrt Rollwitz. Das Feuer selbst konnte gegen 17:00 Uhr

gelöscht werden, jedoch werden weiterführende Maßnahmen der

Feuerwehren noch andauern.

Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der

Schaden in den einzelnen Garageneinheiten muss noch ermittelt und

durch die einzelnen Garagenpächter beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts der Fahrlässigen

Brandstiftung die Ermittlungen übernommen.

Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde für den morgigen Tag

durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell