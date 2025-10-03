POL-HRO: Vermisste 27-jährige aus Wismar wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung -
Wismar (ots) -
Die seit dem 01.10.2025 vermisste 27-jährige Frau aus Wismar - siehe
Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6129739
ist wohlbehalten in der Häuslichkeit zurück.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen
Daten.
