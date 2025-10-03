POL-NB: Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 02.10.2025 gegen 22:25 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass zwei unbekannte Täter in die Wohnung seines Nachbarn in der Robert-Blum-Straße in 17489 Greifswald einbrechen. Als die Alarmanlage auslöste flüchteten die Täter über den Hof des Wohnhauses. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter waren in die Wohnung gewaltsam eingedrungen und entwendeten aus dieser Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz mehrere Funkstreifenwagen und eines Fährtensuchhundes konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



