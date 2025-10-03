POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg
Boizenburg (ots) -
Am 03.10.2025 wurde gegen 00:20 Uhr die Feuerwehr in Boizenburg zu
einem Brand alarmiert. Im Keller der Theodor-Körner-Str. 31 brannte
Pappe, welches in der Folge zu einer starken Verrauchung des
Wohnhauses führte. Aus diesem Grunde war es erforderlich, die 23
Bewohner der Hausnummern 30 und 31 zu evakuieren. Verletzt wurde
niemand. Allerdings wurden vier Kinder durch den Rettungsdienst
vorsorglich untersucht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die
Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt kamen 17
Kameraden der FFW Boizenburg mit Gemeindewehrführung sowie Beamte der
Reviere Boizenburg und Hagenow zum Einsatz. Durch den
Kriminaldauerdienst wurde die Brandortarbeit durchgeführt und das
betroffene Kellerabteil beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
