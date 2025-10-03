POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Am 03.10.2025 wurde gegen 00:20 Uhr die Feuerwehr in Boizenburg zu

einem Brand alarmiert. Im Keller der Theodor-Körner-Str. 31 brannte

Pappe, welches in der Folge zu einer starken Verrauchung des

Wohnhauses führte. Aus diesem Grunde war es erforderlich, die 23

Bewohner der Hausnummern 30 und 31 zu evakuieren. Verletzt wurde

niemand. Allerdings wurden vier Kinder durch den Rettungsdienst

vorsorglich untersucht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die

Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt kamen 17

Kameraden der FFW Boizenburg mit Gemeindewehrführung sowie Beamte der

Reviere Boizenburg und Hagenow zum Einsatz. Durch den

Kriminaldauerdienst wurde die Brandortarbeit durchgeführt und das

betroffene Kellerabteil beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



