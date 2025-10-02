Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 66-jährigen Mann

Nr.6130555  | 02.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 02.10.2025 um 08:30 Uhr wird der 66-jährige Eckhard Laß aus Krakow am See vermisst. Herr Laß benötigt dringend medizinische Hilfe. 

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: 

- 66 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- schlanke Statur

- kurzes, graues Haar

- Brille

-weißer Dreitagebart

- Kleidung: hellgrüner Pullover, dunkle Jogginghose, braune Schuhe, dunkle Jacke, dunkles Basecap 

Der Vermisste ist vermutlich mit einem weißen Skoda Kamiq mit dem amtl. Kennzeichen LRO-E500 unterwegs. 

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 039961/156224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. 

Im Auftrag

Sebastian Neubauer
Polizeioberkommissar

PR Teterow

