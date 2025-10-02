POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in ein Wohnmobil in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots) -



In den Morgenstunden des 02.10.2025 zwischen 1:00 und 4:30 Uhr kam es in 17309 Pasewalk zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil. Das Wohnmobil der Marke Mercedes war auf dem Parkplatz eines Hinterhofes in der Stettiner Straße abgestellt. Unbekannte Täter konnten die elektronische Verriegelung des Wohnmobils überwinden und stahlen aus dem Fahrzeug Gegenstände im Wert von ca. 1350 Euro.



Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/2200 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell