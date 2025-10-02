POL-HRO: Hinweis auf mögliches Ansprechen eines Kindes - Polizei prüft Sachverhalt

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock



Am gestrigen Tag erhielt die Polizeiinspektion Rostock den Hinweis über ein mögliches Ansprechen von Kindern in der Rostocker Südstadt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen soll eine Grundschülerin von einer bislang unbekannten, männlichen Person angesprochen worden sein.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft den vorliegenden Sachverhalt sorgfältig. Weitere Angaben sind aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht möglich.



Der Polizei ist bekannt, dass insbesondere in den sozialen Medien unterschiedliche Darstellungen eines vermeintlichen Geschehensablaufs kursieren, die nach jetzigem Stand nicht bestätigt werden können.



Die Polizeiinspektion Rostock steht hierzu in engem Austausch mit dem zuständigen Amt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:



"Grundsätzlich gilt es immer, vorsichtig zu sein. Aus Sicht der Stadt gibt es derzeit allerdings keinen Grund, den Bewegungsradius von Kindern einzuschränken oder sonstige, über die allgemeine Vorsicht hinausgehende Maßnahmen zu ergreifen.", ergänzt der zuständige Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Steffen Bockhahn.



Ferner bitten wir die Bevölkerung darum, sich nicht an möglichen Spekulationen zu beteiligen.



