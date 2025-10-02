POL-NB: Laubeneinbrecher auf frischer Tat erwischt

Stralsund (ots) -



Der Polizei in Stralsund wurde am gestrigen Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, gegen 05:00 Uhr der Einbruch in eine Gartenlaube in der Prohner Straße gemeldet.



Offenbar verschaffte sich ein 35-jähriger Deutscher über das verschlossene Gartentor Zutritt zu der Parzelle. Anschließend öffnete er die nicht verschlossene Eingangstür zur Gartenlaube und drang in diese ein. Dadurch wurde der schlafende 54-jährige deutsche Laubenbesitzer wach und stellte Eindringling auf frischer Tat und informierte die Polizei.



Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht von seinem Ausgang in die Justizvollzugsanstalt Stralsund zurückgekehrt war. Die Polizei brachte ihn daraufhin zurück in die Justizvollzugsanstalt.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und der Sachbeschädigung aufgenommen.



