POL-HRO: Zwei Männer nach mehreren Straftaten in Gewahrsam

Zarrentin (ots) -



Durch zwei männliche Personen wurden am Mittwochabend in Zarrentin mehrere Straftaten begangen.



Nach ersten Erkenntnissen sollen ein 40-jähriger Tscheche und ein 35-jähriger Pole gegen 20:00 Uhr zunächst Steine und Glasflaschen vom Gehweg in Richtung der Straße geworfen haben. Anschließend sollen verschiedene Fahrzeugführer mitten auf der Hauptstraße in Zarrentin angehalten und ein Mann auf dem Rewe-Parkplatz am Hals gepackt worden sein. Die alarmierten Beamten setzen Reizstoff gegen die beiden aggressiven Tatverdächtigen ein und überwältigten sie. Sie mussten mit angelegten Handfesseln in Polizeigewahrsam genommen werden. Während der Durchsuchung der beiden Personen wurden zudem noch ein Messer und ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille und 2,28 Promille.



Die Polizei in Boizenburg hat Ermittlungen zu diesem Vorfall wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Chrsitin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell