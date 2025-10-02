POL-HRO: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Wittenburger Schule

Details anzeigen Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen zu dieser Sachbeschädigung an der Wittenburger Schule. Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen zu dieser Sachbeschädigung an der Wittenburger Schule.

Wittenburg (ots) -



In Wittenburg ist in der Nacht zu Mittwoch die Eingangstür an einer Schule beschädigt worden.



Nach bisherigen Erkenntnissen sollen unbekannte Täter die Haupteingangstür des gymnasialen Schulzentrums in der Lindenstraße beschädigt haben. Vermutlich durch ein pyrotechnisches Erzeugnis haben drei Scheiben der Eingangstür der Schule Schaden genommen. Eine Anwohnerin nahm in der Nacht gegen 01.30 Uhr einen lauten Knall aus Richtung der Schule wahr. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt.



Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell