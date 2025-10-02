POL-HRO: Diebe brechen vier Firmentransporter im Landkreis Rostock auf und stehlen Werkzeug

Güstrow /Landkreis Rostock (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es an gleich drei Orten im Landkreis Rostock zu gewaltsamen Aufbrüchen von Firmentransportern. Die Täter hatten es hierbei offenbar auf Werkzeug abgesehen und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Aufgefallen waren die Aufbrüche als die Nutzer am heutigen Morgen wieder zur Arbeit fahren wollten.



Die Täter brachen hierbei jeweils einen Transporter am Stettiner Teich in Güstrow und in Spoitgendorf in der Gemeinde Plaaz auf. In Roggow (Gemeinde Lalendorf) wurden gleich zwei Transporter einer Firma am Poggeplatz angegriffen.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen.



