POL-NB: Senioren erleidet schwere Kopfverletzungen nach Unfall mit Krankenfahrstuhl

Bergen auf Rügen (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 01. Oktober 2025, ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bergener Innenstadt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 84-jährige Deutsche die Bahnhofstraße aus Richtung Breitsprecherstraße in Richtung Markt mit ihrem Krankenfahrstuhl. Auf Höhe der Physiotherapie wollte sie wenden. Dabei fiel sie aus ungeklärter Ursache aus ihrem Krankenfahrstuhl und schlug sich den Kopf an einem Bordstein auf. Sie erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



